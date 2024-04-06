Хаверц поделился ожиданиями от матчей с «Баварией»

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц поделился ожиданиями от матчей с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я даже не думаю, что сезон «Баварии» является таким плохим, как его ресуют. Примерно месяц назад клуб отставал от «Байера» всего на два очка. Конечно, сейчас разрыв немного увеличился, но я считаю, что «Бавария» теперь полностью сосредоточится на Лиге чемпионов. Это выдающаяся команда с очень хорошим тренером. Вот почему я думаю, что это будет очень и очень тяжёлый матч для нас. Мы готовы к бою и сделаем всё возможное, чтобы выйти в полуфинал», – сказал Хаверц в интервью Sky Sport Germany.