Фати интересен одному английскому и двум испанским клубам

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати имеет другие варианты для продолжения карьеры. По информации от издания Sport, молодой футболист в настоящий момент интересен «Вулверхэмптону», «Валенсии» и «Севилье». Все эти клубы готовы оформить аренду испанца на следующий сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне Фати выступает на правах аренды за «Брайтон», но команда Роберто де Дзерби не намерена оставлять футболиста. «Барселона» вряд ли даст Ансу шанс в новом сезоне, поэтому нападающий с большой долей вероятности будет вынужден уйти в очередную аренду.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Фати провёл 15 матчей, где отметился двумя забитыми голами.