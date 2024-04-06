Фоден не выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден останется на скамейке запасных в матче против «Кристал Пэлас» в Английской премьер-лиге. Как сообщает The FPL Newsletter, хавбек не выйдет в стартовом составе.

Напомним, Фоден оформил хет-трик в последнем туре чемпионата против «Астон Виллы». По всей видимости, главный тренер Хосеп Гвардиола решил предоставить полузащитнику отдых перед первым четвертьфиналом Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Фоден в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии отметился 14 голами и 7 результативными передачами. Фил уже выдал лучшую кампанию в карьере по цифрам.