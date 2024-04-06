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Фоден не выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Кристал Пэлас»

06 Апреля 2024 • 12:40 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 10.00 X 5.60 2 1.32
Через 0 ч. 55 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден останется на скамейке запасных в матче против «Кристал Пэлас» в Английской премьер-лиге. Как сообщает The FPL Newsletter, хавбек не выйдет в стартовом составе.

Напомним, Фоден оформил хет-трик в последнем туре чемпионата против «Астон Виллы». По всей видимости, главный тренер Хосеп Гвардиола решил предоставить полузащитнику отдых перед первым четвертьфиналом Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Фоден в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии отметился 14 голами и 7 результативными передачами. Фил уже выдал лучшую кампанию в карьере по цифрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден

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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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