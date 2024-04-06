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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Суперкомпьютер назвал три клуба, которые вылетят из АПЛ

06 Апреля 2024 • 12:35 Комментировать

Суперкомпьютер представил свою версию развития событий в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. Как информируют журналисты таблоида The Sun, программа определила клубы, которые покинут элитный дивизион по окончании сезона-2023/2024.

Согласно прогнозу суперкомпьютера, последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии займет «Шеффилд Юнайтед». На 19-й строчке завершит игровую кампанию «Бёрнли», а на 18-й – «Лутон Таун».

Напомним, что ранее была спрогнозирована развязка чемпионской гонки в Премьер-лиге.

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