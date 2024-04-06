Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте

Суперкомпьютер представил свою версию развязки чемпионской гонки в АПЛ. Как информирует The Sun, победителем Премьер-лиги в нынешнем сезоне станет «Ливерпуль». На второй строчке с отставанием в одно очко финиширует лондонский «Арсенал». Топ-3 замкнет действующий обладатель титула – «Манчестер Сити».

Согласно прогнозу суперкомпьютера, на четвертой позиции окажется бирмингемская «Астон Вилла», а на пятой – «Тоттенхэм». Шестым будет «Манчестер Юнайтед», а седьмым – «Челси». В топ-10 также попадут «Ньюкасл», «Борнмут» и «Брайтон».

После 30 матчей «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 2-очковым отрывом. Вторым идет «Арсенал», а третьим – «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя