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Мендеш ведёт переговоры с «Манчестер Сити», чтобы оформить трансфер Канселу в «Барселону»

06 Апреля 2024 • 10:59 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 10.00 X 5.60 2 1.32
Через 2 ч. 29 мин.

Жорже Мендеш, агент правого защитника каталонской «Барселоны» Жоау Канселу, в данный момент пытается оформить трансфер своего клиента. Напомним, португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из «Манчестер Сити», но футболист хочет, чтобы его переход был оформлен на постоянной основе.

Как сообщает Mundo Deportivo, Мендеш ведёт переговоры с «Манчестер Сити» и пытается уговорить «горожан» на компромисс. «Барселона» готова предложить за 29-летнего Жоау всего 30 миллионов евро, тогда как английская команда хочет больше.

Канселу интересен различным клубам, но футболист хочет остаться в «Барселоне».

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