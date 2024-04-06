Мендеш ведёт переговоры с «Манчестер Сити», чтобы оформить трансфер Канселу в «Барселону»

Жорже Мендеш, агент правого защитника каталонской «Барселоны» Жоау Канселу, в данный момент пытается оформить трансфер своего клиента. Напомним, португалец выступает за «сине-гранатовых» на правах аренды из «Манчестер Сити», но футболист хочет, чтобы его переход был оформлен на постоянной основе.

Как сообщает Mundo Deportivo, Мендеш ведёт переговоры с «Манчестер Сити» и пытается уговорить «горожан» на компромисс. «Барселона» готова предложить за 29-летнего Жоау всего 30 миллионов евро, тогда как английская команда хочет больше.

Канселу интересен различным клубам, но футболист хочет остаться в «Барселоне».