«Манчестер Юнайтед» может купить нападающего за 90 миллионов - названо имя

Нападающий «Палмейраса» Эстевао Виллиан может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

В услугах бразильца, которого прозвали Мессиньо, заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианского гранда может заплатить за футболиста 90 миллионов евро. В трансфере форварда также заинтересованы каталонская «Барселона», лондонский «Челси», «ПСЖ» и «Арсенал».

Рыночная стоимость Виллиана, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет десять миллионов евро. Действующий договор игрока с «Палмейрасом» рассчитан до лета 2026 года.