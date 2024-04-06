Постекоглу: «Почему я возглавил «Тоттенхэм»? Главная причина – клуб очень долго ничего не выигрывает»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу объяснил, почему решил возглавить команду прошлым летом.

«Почему я возглавил «Тоттенхэм»? Главная причина – клуб очень долго ничего не выигрывает. Именно поэтому я пришёл. Это большой аттракцион. Это Премьер-лига, я зарабатываю отличные деньги, моя команда играет на невероятном стадионе. Тем не менее, больше всего я люблю вызовы», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Отметим, что сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в Английской премьер-лиге и борется за попадание в Лигу чемпионов. В других турнирах команда Постекоглу не участвует.