«Ливерпуль» может усилить атаку талантливым бразильцем

Атакующий полузащитник Луис Гильерме, права на которого принадлежат бразильскому «Палмейрасу», может переехать в топ-клуб Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Teamtalk.

Согласно информации источника, в подписании перспективного игрока заинтересован «Ливерпуль». Бразильская сторона оценивает своего футболиста в 47 миллионов фунтов (55 миллионов евро).

После 30 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 70 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Юргена Клоппа опережают идущий вторым лондонский «Арсенал» на два пункта.