«Арсенал» может бесплатно подписать бывшую звезду «Манчестер Юнайтед»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может вернуться в Английскую премьер-лигу.

Согласно сведениям журналистов Teamtalk, в подписании испанца заинтересован спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар. Функционер предложил кандидатуру Давида главному тренеру команды Микелю Артете. Де Хеа рассматривается в качестве замены Аарону Ремсдейлу, который может сменить клуб грядущим летом.

Испанец сейчас является свободным агентом. Цвета «Манчестер Юнайтед» 33-летний голкипер защищал с 2011 по 2023 год. В составе сборной Испании Давид провел 45 матчей и попустил 36 мячей.