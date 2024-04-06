«Манчестер Сити» и «Арсенал» нацелились на одного нападающего

16-летний форвард тбилисского «Динамо» Вахтанг Салия может перебраться на туманный Альбион. Об этом информируют журналисты Teamtalk.

Согласно информации источника, в услугах перспективного футболиста заинтересованы два топ-клуба Английской премьер-лиги. Речь идет о «Манчестер Сити» и лондонском «Арсенале».

В 2024 году Вахтанг провел шесть поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

После 30 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 67 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Арсенал» с 68 очками находится на второй позиции.