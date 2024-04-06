Ковачич: «Надеюсь, смогу добиться большого успеха под руководством Гвардиолы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич прокомментировал совместную работу с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Напомним, хорват присоединился к «горожанам» прошлым летом из лондонского «Челси» за 35 миллионов евро.

«Хосеп очень хорошо готовится к играм и вникает в детали. Он умеет интересно всё объяснять. Гвардиола – отличный тренер, и мне очень приятно учиться у него. Я надеюсь, что мы сможем добиться большого успеха вместе», – цитирует Ковачича официальный сайт «Манчестер Сити».

Ковачич в этом розыгрыше Английской премьер-лиги провёл 22 матча, но не отметился ни одним результативным действием.