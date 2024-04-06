Звезда «Ливерпуля» Салах рассказал, как проводит свободное время

«Я люблю играть в шахматы. Делаю это практически каждый день. Большую часть времени уделяю йоге, почти каждый день медитирую. Я хочу развиваться в других направлениях, не только в футболе. При этом делаю все, чтобы быть своей лучшей версией на поле», - передает слова египетского форварда ESPN.