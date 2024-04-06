Звезда «Ливерпуля» Салах рассказал, как проводит свободное время

Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Мохамед Салах поведал о своих увлечениях вне футбольного поля.
«Я люблю играть в шахматы. Делаю это практически каждый день. Большую часть времени уделяю йоге, почти каждый день медитирую. Я хочу развиваться в других направлениях, не только в футболе. При этом делаю все, чтобы быть своей лучшей версией на поле», - передает слова египетского форварда ESPN.
В текущем сезоне Премьер-лиги Салах провел 24 поединка, в которых отметился 16 забитыми мячами и девятью результативными передачами. «Ливерпуль» сейчас является лидером чемпионата Англии.
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