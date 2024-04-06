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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два игрока «Манчестер Юнайтед» стали худшими по ходу сезона АПЛ по важному показателю

06 Апреля 2024 • 09:41 Комментировать (1)

Сезон-2023/2024 выходит на финишную прямую. Время подводить промежуточные итоги и анализировать расклады в борьбе за финальные позиции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пятёрке самых подешевевших игроков текущего сезона.

Четверо из АПЛ

В пятёрке игроков, которые потеряли в трансферной стоимости больше всех, четверо представляют АПЛ. На пятой позиции расположился форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. 26-летний англичанин проводит один из своих худших сезонов. 7 голов в 28 матчах АПЛ при 80% игрового времени выглядят слабо для Рэшфорда, который в последних шести сезонах лишь однажды забивал в лиге меньше 10 голов. Любопытно, что и тогда (сезон-2021/2022) Рэшфорд потерял 20 млн евро от своей стоимости.

Год назад трансферная стоимость Педри из «Барселоны» достигала 100 млн евро. 2 гола в 16 матчах Ла Лиги и две голевые передачи в четырёх поединках Лиги чемпионов в текущем сезоне привели к снижению стоимости 21-летнего таланта на 20 млн евро.

Тройку лидеров открывает Уэсли Фофана из «Челси». Лондонский клуб занимает 12-ю позицию в АПЛ. Почти два года назад «синие» выложили за центрального защитника «Лестера» 80 млн евро. Сегодня трасферная стоимость Фофана составляет 32 млн евро, а за последние полгода она упала на 42%. Весьма неудивительно – «Челси» пропустил в два раза больше, чем лидер АПЛ лондонский «Арсенал». Однако помочь «аристократам» самый дорогой их защитник не может по причине разрыва крестообразной связки.

«Манчестер Юнайтед» в лидерах

Лидер в относительных единицах потери трансферной стоимости – полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг. 28-летний датчанин потерял 55,6% трансферной стоимости, что составляет 25 млн евро. 10 лет назад Хёйбьерг считался одной из будущих звёзд «Баварии», в которой начинал карьеру. Сегодня Пьер-Эмиль проводит на поле в составе «шпор» только 38% игрового времени, выходя на поле в стартовом составе в каждой пятой встрече.

Абсолютный же лидер нашего рейтинга – нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони. 24-летний форвард из Бразилии за 23 матча АПЛ и 4 игры Лиги чемпионов не сумел забить ни одного мяча. На поле форвард проводит 38% игрового времени, но забивает только в Кубке Англии (2 гола в трёх матчах). Вероятно, что этот факт спас его от большей потери трансферной стоимости, нежели 32 млн евро.

Пятёрка самых подешевевших игроков текущего сезона

Игрок
Клуб
Текущая трансферная стоимость, млн евро
Насколько упала цена в этом сезоне, млн евро
Антони «Манчестер Юнайтед» 28 – 32
Пьер-Эмиль Хёйбьерг «Тоттенхэм» 20 – 25
Уэсли Фофана «Челси» 32 – 23
Педри «Барселона» 80 – 20
Маркус Рэшфорд «Манчестер Юнайтед» 60 – 20

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Комментарии (1) Все комментарии
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Bartimeus
06 Апреля 2024 в 10:10
Антони не забивал в этом сезоне в АПЛ, вот это да. Не сказать, что был ведущим игроком Аякса, но основным.
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