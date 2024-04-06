Два игрока «Манчестер Юнайтед» стали худшими по ходу сезона АПЛ по важному показателю

Сезон-2023/2024 выходит на финишную прямую. Время подводить промежуточные итоги и анализировать расклады в борьбе за финальные позиции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пятёрке самых подешевевших игроков текущего сезона.
Четверо из АПЛ
В пятёрке игроков, которые потеряли в трансферной стоимости больше всех, четверо представляют АПЛ. На пятой позиции расположился форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. 26-летний англичанин проводит один из своих худших сезонов. 7 голов в 28 матчах АПЛ при 80% игрового времени выглядят слабо для Рэшфорда, который в последних шести сезонах лишь однажды забивал в лиге меньше 10 голов. Любопытно, что и тогда (сезон-2021/2022) Рэшфорд потерял 20 млн евро от своей стоимости.
Год назад трансферная стоимость Педри из «Барселоны» достигала 100 млн евро. 2 гола в 16 матчах Ла Лиги и две голевые передачи в четырёх поединках Лиги чемпионов в текущем сезоне привели к снижению стоимости 21-летнего таланта на 20 млн евро.
Тройку лидеров открывает Уэсли Фофана из «Челси». Лондонский клуб занимает 12-ю позицию в АПЛ. Почти два года назад «синие» выложили за центрального защитника «Лестера» 80 млн евро. Сегодня трасферная стоимость Фофана составляет 32 млн евро, а за последние полгода она упала на 42%. Весьма неудивительно – «Челси» пропустил в два раза больше, чем лидер АПЛ лондонский «Арсенал». Однако помочь «аристократам» самый дорогой их защитник не может по причине разрыва крестообразной связки.
«Манчестер Юнайтед» в лидерах
Лидер в относительных единицах потери трансферной стоимости – полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг. 28-летний датчанин потерял 55,6% трансферной стоимости, что составляет 25 млн евро. 10 лет назад Хёйбьерг считался одной из будущих звёзд «Баварии», в которой начинал карьеру. Сегодня Пьер-Эмиль проводит на поле в составе «шпор» только 38% игрового времени, выходя на поле в стартовом составе в каждой пятой встрече.
Абсолютный же лидер нашего рейтинга – нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони. 24-летний форвард из Бразилии за 23 матча АПЛ и 4 игры Лиги чемпионов не сумел забить ни одного мяча. На поле форвард проводит 38% игрового времени, но забивает только в Кубке Англии (2 гола в трёх матчах). Вероятно, что этот факт спас его от большей потери трансферной стоимости, нежели 32 млн евро.
Пятёрка самых подешевевших игроков текущего сезона
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|Антони
|«Манчестер Юнайтед»
|28
|– 32
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|«Тоттенхэм»
|20
|– 25
|Уэсли Фофана
|«Челси»
|32
|– 23
|Педри
|«Барселона»
|80
|– 20
|Маркус Рэшфорд
|«Манчестер Юнайтед»
|60
|– 20
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