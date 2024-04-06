Фати не нужен двум клубам

«Брайтон» определился с будущим в команде нападающего Ансу Фати. По информации журналистов Sport.es, английский клуб не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. За «чаек» 21-летний футболист выступает на правах аренды.

Контракт Фати принадлежит каталонской «Барселона». В стане «сине-гранатовых» также не рассчитывают на игрока и готовы продать его в летнее трансферное окно. Клуб начал подыскивать варианты для нападающего.

Ансу перешел в «Брайтон» осенью прошлого года. С того момента нападающий поучаствовал в 23 поединках команды, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.