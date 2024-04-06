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«Арсенал» провёл позитивные переговоры с агентом нападающего из Серии А

06 Апреля 2024 • 09:35 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
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Через 9 ч. 24 мин.

Лондонский «Арсенал» продолжает поиски нового форварда. Если верить журналисту Николо Скире, руководство «канониров» провело позитивные переговоры с агентом Джошуа Зиркзее, который выступает за итальянскую «Болонью».

Источник сообщает, что скауты «Арсенала» в этом сезоне неоднократно наблюдали за игрой Зиркзее. Нидерландец является одной из главных трансферных целей главного тренера Микеля Артеты.

Напомним, Зиркзее ранее также был связан с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Милан» и туринский «Ювентус». На счету 22-летнего форварда 10 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше Серии А.

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