«Арсенал» провёл позитивные переговоры с агентом нападающего из Серии А

Лондонский «Арсенал» продолжает поиски нового форварда. Если верить журналисту Николо Скире, руководство «канониров» провело позитивные переговоры с агентом Джошуа Зиркзее, который выступает за итальянскую «Болонью».

Источник сообщает, что скауты «Арсенала» в этом сезоне неоднократно наблюдали за игрой Зиркзее. Нидерландец является одной из главных трансферных целей главного тренера Микеля Артеты.

Напомним, Зиркзее ранее также был связан с такими клубами, как «Манчестер Юнайтед», «Милан» и туринский «Ювентус». На счету 22-летнего форварда 10 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше Серии А.