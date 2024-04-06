Дзаньоло может вернуться в Италию - назван клуб

Бывший полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может вернуться в итальянский чемпионат. По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, в подписании футболиста заинтересован «Наполи». Клуб готов предложить игроку долгосрочный трудовой договор на пять лет.

В нынешнем сезоне Николо выступает на правах аренды за бирмингемскую «Астон Виллу». Полноценный контракт полузащитника принадлежит стамбульскому «Галатасараю».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Дзаньоло провел 22 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Наполи» неудачно выступает в текущем сезоне чемпионата Италии. После 30 туров неаполитанцы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.