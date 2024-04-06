Ван Дейк назвал лучшего партнёра в «Ливерпуле» - это не Салах

Лидер защиты «Ливерпуля» Виргил ван Дейк назвал своего лучшего одноклубника за время карьеры в мерсисайдском гранде.
«Не хочу никак принизить других футболистов, но Роберто Фирмино был очень важен в наших успехах. Он связывал между собой двух других потрясающих игроков. Это был невероятный атакующий треугольник.
В настоящий момент со мной играют Мохамед Салах и Алиссон Бекер. Это отличные футболисты. Еще хочу назвать Жоэля Матипа», - цитирует нидерландца Daily Mail.
Фирмино играл за «Ливерпуль» с 2015 по 2023 год. Он провел 362 поединка, записав себе в актив 111 голов и 79 ассистов.
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