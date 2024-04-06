Ван Дейк назвал лучшего партнёра в «Ливерпуле» - это не Салах

«Не хочу никак принизить других футболистов, но Роберто Фирмино был очень важен в наших успехах. Он связывал между собой двух других потрясающих игроков. Это был невероятный атакующий треугольник.

В настоящий момент со мной играют Мохамед Салах и Алиссон Бекер. Это отличные футболисты. Еще хочу назвать Жоэля Матипа», - цитирует нидерландца Daily Mail.