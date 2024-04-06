Зинченко заявил английским СМИ, что готов «бросить футбол и воевать»

Выступающего за лондонский «Арсенал» украинского футболиста Александра Зинченко спросили, готов ли он «мобилизоваться» - снять бутсы и отправиться на фронт. Зинченко ответил, что он, как пионер, «всегда готов», ведь «Украина понад усе», то есть «превыше всего»:

- Я думаю, тут ответ вполне однозначный. Я пойду воевать. Многие из моих одноклассников воюют. Мне трудно осмыслить это. Я тут играю в футбол, а они защищают страну, - цитирует слова Зинченко BBC Sport.

Напомним, что ранее, до «Арсенала», Александр Зинченко защищал цвета другого английского клуба - «Манчестер Сити».