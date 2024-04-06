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Дайер – о том, как оказался в «Баварии»: «Помогла упорная работа и слепая вера в себя»

06 Апреля 2024 • 04:48 Комментировать
Хайденхайм
...
Бавария
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Через 10 ч. 45 мин.

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер высказался о непростой первой половине текущего сезона.

Англичанин потерял место в составе «Тоттенхэма» после прихода Анге Постекоглу на должность тренера. 30-летний футболист лишь четырежды появился на поле в первой половине кампании, что, впрочем, не смутило «Баварию», неожиданно решившую подписать игрока в январе.

«Сейчас, когда я в «Баварии», я больше всего горжусь тем, что смог выстоять. Я продолжал усердно тренироваться каждый день, старался поддерживать себя в форме [когда не играл в «Тоттенхэме»]. Это была слепая вера в себя, поскольку ты никогда не знаешь, перейдёшь ли ты куда-нибудь в январе, где окажешься и что произойдёт. Не было видно света в конце туннеля.

Затем я внезапно оказался здесь. Приехав сюда, я испытал прекрасное чувство гордости за то, как провёл те полгода. Именно это открыло мне дорогу в «Баварию», – цитирует Bayern & Germany Дайера.

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Тоттенхэм Бавария Эрик Дайер ещё теги

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