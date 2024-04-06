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Постекоглу: «Я не стану подписывать игрока, который хочет в «Тоттенхэм» только из-за Лиги чемпионов»

06 Апреля 2024 • 04:31 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ноттингем Форест
1 1.38 X 5.30 2 7.20
07.04 20:00

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу считает, что участие в Лиге чемпионов не должно быть определяющим фактором для игроков при переходе в клуб.

«Шпоры» продолжают вести борьбу за место в четвёрке Премьер-лиги с «Астон Виллой». На данный момент лондонцы отстают от «вилланов» на два очка, но имеют один матч в запасе.

«Если игрок скажет мне, что перейдёт в наш клуб только при условии попадания в Лигу чемпионов, то я откажусь от его подписания. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь такие амбиции, но если это будет определяющим фактором, то, вероятно, этот человек не вписывается в то, чем мы занимаемся. Этому клубу нужны парни, готовые сражаться, потому что здесь никаких гарантий нет», – приводят английские СМИ высказывания Постекоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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