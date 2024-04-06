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Гвардиол: «Я продолжаю адаптироваться к требованиям в «Манчестер Сити»

06 Апреля 2024 • 03:03 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 10.00 X 5.60 2 1.32
Через 10 ч. 20 мин.

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о том, как складывается его первый сезон после переезда в Англию.

Хорват пополнил ряды «горожан» прошлым летом, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 90 млн евро. В текущей кампании 22-летний игрок успел провести 31 матч за команду Хосепа Гвардиолы, отметившись одной результативной передачей.

«Мы учимся новому каждый день. Именно поэтому я перешёл сюда – чтобы развиваться и выигрывать трофеи. Каждая игра – это новый финал, новая битва. Нужно быть готовыми.

Этот сезон для меня очень важен, я люблю принимать новые вызовы. Конечно, мне требуется время, чтобы адаптироваться к требованиям, лучше понимать товарищей по команде. Действовать в чужой трети поля – это нечто новое для меня», – цитирует Гвардиола пресс-служба «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
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