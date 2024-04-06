«Ливерпуль» может договориться с новым тренером уже в ближайшие дни

«Ливерпуль» продолжает работу над назначением Рубена Аморима на пост главного тренера.

Именно португалец, работающий в лиссабонском «Спортинге», был обозначен руководством «красных» в качестве предпочтительного кандидата на замену Юргену Клоппу. По обновлённой информации журналиста Педру Сепулведы, уже в ближайшие дни «Ливерпуль» может достичь договорённости с окружением Аморима относительно финансовых условий сотрудничества.

Рубен Аморим возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года. Действующий контракт 39-летнего специалиста рассчитан до 2026 года, поэтому «Ливерпулю» придётся выплатить лиссабонцам солидную неустойку, чтобы переманить рулевого к себе.