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«Ливерпуль» может договориться с новым тренером уже в ближайшие дни

06 Апреля 2024 • 02:53 Комментировать
Спортинг Л
...
Бенфика
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Через 19 ч. 2 мин.

«Ливерпуль» продолжает работу над назначением Рубена Аморима на пост главного тренера.

Именно португалец, работающий в лиссабонском «Спортинге», был обозначен руководством «красных» в качестве предпочтительного кандидата на замену Юргену Клоппу. По обновлённой информации журналиста Педру Сепулведы, уже в ближайшие дни «Ливерпуль» может достичь договорённости с окружением Аморима относительно финансовых условий сотрудничества.

Рубен Аморим возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года. Действующий контракт 39-летнего специалиста рассчитан до 2026 года, поэтому «Ливерпулю» придётся выплатить лиссабонцам солидную неустойку, чтобы переманить рулевого к себе.

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Юрген Клопп ещё теги

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