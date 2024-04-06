Английские гранды готовы побороться с «Ювентусом» за тренера Мотту

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта привлекает всё больше интереса со стороны топ-клубов.

Основным претендентом на 41-летнего специалиста уже не первый месяц считается «Ювентус», считающий итальянца бразильского происхождения приоритетным кандидатом на замену Массимилиано Аллегри. Тем не менее, по обновлённой информации журналиста Альфредо Педуллы, Мотту также высоко ценят гранды Английской премьер-лиги, пока не начавшие вести переговоры, но активно следящие за ситуацией. В числе заинтересованных фигурирует «Манчестер Юнайтед», руководство которого пока не приняло решение по будущему Эрика тен Хага.

«Болонья» под руководством Тьяго Мотты занимает четвёртую строчку в Серии А после 30 туров, всего на два очка отставая от «Ювентуса».