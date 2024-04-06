Ковачич: «В «Манчестер Сити» можно многому научиться, даже когда тебе 29-30 лет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич ответил на вопросы журналистов перед матчем Премьер-лиги против «Кристал Пэлас».

29-летний хорват далеко не всегда проходит в стартовый состав «горожан», что, по его мнению, абсолютно нормально.

«Если вы хотите играть в лучшей команде мира и бороться за трофеи, рядом с сами будут выдающиеся игроки. Приятно, когда есть конкуренция, которая заставляет всех нас работать усерднее, продолжать совершенствоваться.

Мне очень нравится в «Манчестер Сити» – у нас отличная команда и сильный тренер. Я всё ещё продолжаю адаптироваться, учиться и развиваться.

Здесь можно многому научиться даже в моём возрасте. В 29-30 лет ты всё ещё можешь становиться лучше, и именно поэтому я пришёл сюда», – цитирует City Zone Ковачича.