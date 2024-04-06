​Кариуса с невестой не пустили на дискотеку в Берлине

Лорис Кариус собрался жениться, и вратарь английского «Ньюкасла» решил вместе со своей невестой Дилеттой Леоттой повеселиться на дискотеке в Берлине. Однако парочку почему-то не пустили внутрь одного из самых престижных заведений немецкой столицы - то ли не прошли пресловутый «фэйс-контроль», то ли ещё что...

- Нас не пустили на дискотеку в Берлине, причём отказали очень грубо, - пожаловалась в социальных сетях Дилетта.

Возможно, им не повезло попасть на охранника, который до сих пор не может простить Кариусу его самый неудачный матч в карьере - тот злополучный киевский финал Лиги чемпионов.