Гласнер – о матче с «Манчестер Сити»: «Мы не можем заранее принять поражение»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о шансах своей команды в предстоящем поединке с «Манчестер Сити».

«Орлы» примут «горожан» на своём поле в субботнем матче Премьер-лиги, который стартует в 14:30 по московскому времени.

«Мы не можем выходить на поле с белым флагом. Если вы скажете, что в поражении от «Манчестер Сити» не будет ничего страшного, то я лучше отправлюсь осматривать достопримечательности Лондона со своей семьёй», – приводит журналист Мэтт Вуснэм слова австрийского наставника.

Оливер Гласнер возглавил «Кристал Пэлас» в конце февраля. Ранее специалист работал во франкфуртском «Айнтрахте».