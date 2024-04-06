Гвардиола оценил шансы Фодена выиграть награду лучшему игроку сезона в Премьер-лиге

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об индивидуальных успехах полузащитника Фила Фодена.

23-летний футболист оформил хет-трик в недавнем матче против «Манчестер Сити» (4:1). На данный момент в активе Фодена 14 забитых мячей в 30 поединках Премьер-лиги (второй показатель в команде после Эрлинга Холанна), также англичанин семь раз ассистировал товарищам.

«Думаю, Фоден может стать серьёзным претендентом на звание лучшего игрока сезона в АПЛ.

Многим футболистам удалось провести по-настоящему хороший сезон, но, думаю, Фил наверняка будет среди претендентов – за него говорят цифры, его стабильность, уровень игры», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Гвардиолы.