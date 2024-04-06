Чуквуэмека: «Челси» ещё может достичь своих целей в этом сезоне»

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Синие» не лучшим образом выступают в Премьер-лиге, располагаясь лишь на десятой строчке, однако продолжают претендовать на победу в Кубке Англии, где уже добрались до полуфинала. За путёвку в финал команде Маурисио Почеттино предстоит поспорить с «Манчестер Сити».

«Очевидно, что нашей целью перед началом сезона было возвращение в еврокубки, а также завоевание трофеев. Думаю, у нас по-прежнему хорошие шансы достичь этого, и мы будем усердно работать, чтобы справиться с поставленной задачей. В этом месяце нам предстоит провести несколько важнейших игр – нужно концентрироваться на каждом отдельном матче», – рассказал в интервью LondonWorld Чуквуэмека.