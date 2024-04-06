Гвардиола: «Выиграть лигу будет почти невозможно, если мы потеряем очки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что у его команды больше нет права на ошибку.

«Горожане» занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 67 набранными очками после 30 сыгранных матчей, уступая «Арсеналу» (68) и «Ливерпулю» (70). В субботу действующим чемпионам предстоит сыграть на выезде против «Кристал Пэлас», а уже во вторник состоится выездная игра 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Если бы мы опережали конкурентов в АПЛ на 18 очков, то могли бы полностью сосредоточиться на «Реале», но всё совсем не так. Мы занимаем третье место, мы неподалёку от вершины. Если мы потеряем очки, то выиграть лигу будет почти невозможно, поэтому мы обязаны выигрывать», – сказал в интервью BeanymanSports Гвардиола в преддверии матча против «Кристал Пэлас».