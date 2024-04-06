Постекоглу ответил на вопрос о завоевании трофеев с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о своих целях во главе команды.

«Шпоры» не смогут выиграть трофей в первом сезоне под руководством австралийского специалиста: лондонцы не преуспели в Кубке лиги и Кубке Англии, а в Премьер-лиге занимают пятое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков за восемь туров до финиша.

«Прогресс – это не просто бесконечная дорога, цель прогресса – добиться успеха. Когда это произойдёт? Я надеялся, что в этом сезоне, но нам не удалось, поэтому по плану мы должны достичь этого в следующем сезоне.

В то же время нужно понимать, что прогресс может быть хаотичным. Это разочаровывает и удручает, иногда может подорвать ваш энтузиазм. По ходу дела вам предстоит пережить неудачи, и я знаю, что у нас это ещё впереди.

Прогресс, о котором я говорю, ведёт к успеху. Если ничего не получится, то в следующем году вы будете задавать вопросы уже другому парню, а не мне», – поведал Постекоглу в преддверии воскресного матча с «Ноттингем Форест».