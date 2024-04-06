Английские топ-клубы претендуют на Дэвида, игрок хочет покинуть «Лилль»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может пополнить ряды одного из грандов Английской премьер-лиги.

Действующий контракт канадца истекает в следующем году, что может вынудить «Лилль» продать его предстоящим летом. Сам 24-летний футболист намерен сменить клубную прописку после завершения текущего сезона. Как информирует инсайдер Николо Скира, несколько неназванных топ-клубов из Англии заинтересованы в подписании Дэвида, уже решившего не продлевать договор с «догами».

Джонатан Дэвид забил 22 гола и семь раз ассистировал товарищам по «Лиллю» в 38 матчах текущей кампании во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 50 млн евро.