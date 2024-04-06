Коуто: «Переход в «Реал»? Это вариант»

Правый защитник «Жироны» Ян Коуто прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны мадридского «Реала».

Бразилец выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити», рассчитанной до конца сезона. По некоторым данным, возможность приобретения Коуто рассматривает «Реал», о чём у 21-летнего игрока спросили в интервью.

«Переход в «Реал»? Для меня это было бы вариантом, если бы они действительно были заинтересованы. Я не буду врать.

Я игрок «Манчестер Сити», у меня контракт с клубом, и я мечтаю за него выступать», – заявил в беседе с Catalunya Radio Коуто, связанный с «горожанами» контрактом до 2025 года.