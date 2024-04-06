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Коуто: «Переход в «Реал»? Это вариант»

06 Апреля 2024 • 00:18 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 10.50 X 5.50 2 1.30
Через 13 ч. 31 мин.

Правый защитник «Жироны» Ян Коуто прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны мадридского «Реала».

Бразилец выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Сити», рассчитанной до конца сезона. По некоторым данным, возможность приобретения Коуто рассматривает «Реал», о чём у 21-летнего игрока спросили в интервью.

«Переход в «Реал»? Для меня это было бы вариантом, если бы они действительно были заинтересованы. Я не буду врать.

Я игрок «Манчестер Сити», у меня контракт с клубом, и я мечтаю за него выступать», – заявил в беседе с Catalunya Radio Коуто, связанный с «горожанами» контрактом до 2025 года.

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