Энцо Фернандес называл Маунта трусом после матча «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

Между игроками «Челси» и «Манчестер Юнайтед» возникла перепалка по окончании матча, который состоялся 4 апреля в Лондоне.

Как сообщает Daily Mail, полузащитник «синих» Энцо Фернандес назвал воспитанника «Челси» Мэйсона Маунта, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед», трусом. Это слово аргентинец произнёс несколько раз.

Позже Энцо подошёл к Маунту и демонстративно хлопал себя по эмблеме «Челси» на футболке.

Напомним, встреча завершилась победой «Челси» со счётом 4:3. Маунт стал игроком «красных дьяволов» летом прошлого года, подписав долгосрочный контракт.