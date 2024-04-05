Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо попал в сферу интересов еще одного топ-клуба.

По информации TeamTalk, в услугах 25-летнего игрока сборной Испании заинтересован «Манчестер Сити», который в борьбе за игрока готов составить конкуренцию «Тоттенхэму» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась новость о том, что ближайшим летом права на Ольмо можно будет выкупить у «РБ Лейпцига» за 60 миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его контракте с немецким клубом.

В текущем сезоне на счету футболиста 20 матчей во всех соревнованиях, в которых ему удалось забить семь голов и сделать четыре результативные передачи.