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«Манчестер Сити» претендует на Ольмо слухи

05 Апреля 2024 • 23:06 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо попал в сферу интересов еще одного топ-клуба.

По информации TeamTalk, в услугах 25-летнего игрока сборной Испании заинтересован «Манчестер Сити», который в борьбе за игрока готов составить конкуренцию «Тоттенхэму» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее появилась новость о том, что ближайшим летом права на Ольмо можно будет выкупить у «РБ Лейпцига» за 60 миллионов евро - именно такая сумма отступных прописана в его контракте с немецким клубом.

В текущем сезоне на счету футболиста 20 матчей во всех соревнованиях, в которых ему удалось забить семь голов и сделать четыре результативные передачи.


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