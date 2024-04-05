Нани: Игра Гарначо больше похожа на мою, а не на Роналду

Бывший футболист сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани дал свой комментарий и вингере «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

Нани отметил, что Гарначо напоминает ему самого себя.

- Гарначо напоминает мне самого себя. У него даже номер такой же, у меня тоже был 17. Для него хорошо, что после смены номера он начал забивать. Алехандро не боится атаковать, делать передачи, обострять. Это хороший игрок, который может стать фантастическим футболистом. Его игра больше похожа на мою, нежели на игру Роналду, - приводит слова Нани Goal.com.

Известно, что Гарначо является фанатом Криштиану Роналду и празднует большинство своих голов в стиле португальского форварда.

В текущем сезоне Гарначо провёл 40 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре ассиста.