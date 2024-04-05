Нагельсманн – в шорт-листе кандидатов на замену тен Хагу

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн может продолжить свою карьеру в Англии.

По информации журналиста Пита Холла, немецкий специалист рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» как потенциальным кандидатом на замену Эрику тен Хагу, который может покинуть клуб.

Отмечается, что тен Хаг, скорее всего, продолжит тренировать «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, но в дальнейшем может быть уволен. В этом случае в клуб может прийти Нагельсманн. Контракт специалиста с немецкой федерацией футбола заканчивается после Евро-2024.

Ранее Нагельсманн работал в «РБ Лейпциге» и мюнхенской «Баварии».