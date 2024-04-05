Тен Хаг: У меня нет сомнений, что останусь в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг высказался о своём будущем.

Тен Хаг уверен, что будет руководить командой в следующем сезоне, несмотря на слухи о его возможной отставке. Об этом специалист поведал в интервью Sky Sports.

- У меня нет никаких сомнений. Сейчас я сосредоточен на работе, на процессе в этом проекте. Меня в этом клубе всё устраивает, я наслаждаюсь моментом. Для меня это большой вызов. Не всегда результаты такие, как мы хотим. Уверен, что мы в правильном направлении, - сказал тен Хаг.

Тен Хаг руководит командой с лета 2022 года, предыдущим его клубом был «Аякс». В текущем сезоне «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 15 побед, три ничьи и 12 поражений. До четвёртого места, которое даёт право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команду отделяют 11 очков. В нынешнем сезоне «МЮ» финишировал на последнем месте в группе Лиги чемпионов и выбыл из турнира.

Вчера «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от «Челси» (3:4). Ранее в СМИ сообщалось, что тен Хаг может быть отправлен в отставку.