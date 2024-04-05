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Артета высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство

05 Апреля 2024 • 20:05 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
1 5.10 X 4.20 2 1.60
Через 22 ч. 10 мин.

Микель Артета, рулевой лондонского «Арсенала», ответил на вопрос журналистов о шансах его команды выиграть золотые медали в текущем сезоне АПЛ.

- Последние шесть-семь лет в чемпионате Англии высокий уровень. Сейчас отрыв невелик, нужно смотреть на цифры в конце последней игры. Если они сохранятся, то у «Арсенала» будут хорошие шансы на чемпионство, - цитирует испанского специалиста Daily Mail.

«Арсенал» в настоящее время с 68 очками в активе занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Ливерпуль» Юргена Клоппа, у которого 70 баллов. Замыкает тройку «Манчестер Сити», у «горожан» 67 набранных очков.

В субботу «канониры» на выезде сыграют против «Брайтона», встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

 

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