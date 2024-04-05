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Де Дзерби оценил Артету и «Арсенал»

05 Апреля 2024 • 19:09 Комментировать
Брайтон
...
Арсенал
1 5.10 X 4.20 2 1.60
Через 23 ч. 39 мин.

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби перед матчем против «Арсенала» высказался о сопернике.

«Микель Артета – прекрасный тренер. Я очень уважаю его работу. Его стиль понятен – они всегда играют с большой интенсивностью и смелостью. Я думаю, что в предстоящем матче они будут агрессивны, они будут иметь чёткий стиль с мячом и без него. Думаю, за этой игрой будет интересно наблюдать», - сказал де Дзерби журналистам на пятничной пресс-конференции.

Матч Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Арсеналом» пройдёт в субботу, 6 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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