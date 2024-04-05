Тен Хаг: «Вы увидите наш характер»

В двух последних матчах против «Брентфорда» (1:1) и «Челси» (3:4) «Манчестер Юнайтед» проваливал концовки. Наставник команды Эрик тен Хаг сохраняет позитив, несмотря на негативные результаты.

«На этой неделе мы потеряли пять очков в добавленное время. Это слишком. Очки становятся очень дорогими, потому что матчей до конца сезона становится всё меньше. Мы это знаем. Будет сложно [финишировать в зоне Лиги чемпионов], но я уверен, что вы увидите наш характер. Игроки будут готовы к битве с «Ливерпулем», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» пройдёт в воскресенье, 7 апреля.