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Тен Хаг: «Вы увидите наш характер»

05 Апреля 2024 • 19:05 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
1 4.60 X 4.60 2 1.62
07.04 17:30

В двух последних матчах против «Брентфорда» (1:1) и «Челси» (3:4) «Манчестер Юнайтед» проваливал концовки. Наставник команды Эрик тен Хаг сохраняет позитив, несмотря на негативные результаты.

«На этой неделе мы потеряли пять очков в добавленное время. Это слишком. Очки становятся очень дорогими, потому что матчей до конца сезона становится всё меньше. Мы это знаем. Будет сложно [финишировать в зоне Лиги чемпионов], но я уверен, что вы увидите наш характер. Игроки будут готовы к битве с «Ливерпулем», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» пройдёт в воскресенье, 7 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1) Все комментарии
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andpet
05 Апреля 2024 в 19:48
всё понимаю но одно не могу понять почему этого идиота не увольняют и почему эти защитники ещё в команде а не на бирже труда.
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