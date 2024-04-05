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Робертсон вернул себе рекорд АПЛ, обойдя одноклубника по «Ливерпулю»

05 Апреля 2024 • 18:59 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Шеффилд Юнайтед

В середине февраля футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком в истории Премьер-лиги среди защитников по количеству голевых передач. Тогда, в матче против «Бёрнли», Трент обошёл по ассистам своего партнёра по команде – Эндрю Робертсона.

С тех пор Александер-Арнольд в АПЛ не играл – он пребывает в лазарете, откуда голевых передач не сделаешь. А вот Робертсон за это время сделал два ассиста и вернул себе статус рекордсмена АПЛ среди защитников. У шотландца сейчас 59 голевых передач, а у Трента осталось 58. Борьба будет продолжаться, хотя оба футболиста прежде всего думают о результатах команды.

Отметим, что 59-й голевой пас в АПЛ Робетсон сделал в четверг вечером, когда «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» - 3:1. 

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Ливерпуль Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнольд ещё теги

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