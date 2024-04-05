Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ответил на вопрос о самых сложных соперниках в своей карьере.

В беседе с talkSPORT капитан мерсисайдцев заявил, что сложнее всего ему было играть против Оливье Жиру, Лионеля Месси, Эрлинга Холанна и Серхио Агуэро.

«Холанн — очень сложный соперник, это сильный современный нападающий, которому нельзя давать свободного пространства», — отметил ван Дейк.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет два результативных паса.

7 апреля «Ливерпуль» встретится в гостевом поединке с «Манчестер Юнайтед». Начало матча 32-го тура чемпионата Англии запланировано на 17:30 по московскому времени.