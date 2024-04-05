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Канселу выбрал единственный клуб, за который хочет играть

05 Апреля 2024 • 17:36 Комментировать (2)

Будущее защитника Жоау Канселу остаётся обсуждаемым. «Барселона» хочет выкупить игрока у «Манчестер Сити», однако всё упирается в финансовые ограничения каталонского клуба и требования «горожан».

Интерес к Канселу также проявляют «Арсенал», «Челси», «Бавария» и клубы Саудовской Аравии. Впрочем, переговоры с этими клубами были прерваны из-за позиции игрока – Жоау хочет играть только за «Барселону».

В ближайшее время «Барса» будет продолжать переговоры с «Манчестер Сити» по 29-летнему Канселу. На столе лежат разные варианты, в том числе вариант с продлением аренды и включением в неё опции обязательного выкупа.  

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Комментарии (2) Все комментарии
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Bartimeus
05 Апреля 2024 в 17:47
Да, его надо оставлять. Аренда с выкупом за 25 лямов, что-то такое может выгореть.
GlorReala
05 Апреля 2024 в 17:37
как бы не остался потом ни с чем..))
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