Канселу выбрал единственный клуб, за который хочет играть

Будущее защитника Жоау Канселу остаётся обсуждаемым. «Барселона» хочет выкупить игрока у «Манчестер Сити», однако всё упирается в финансовые ограничения каталонского клуба и требования «горожан».

Интерес к Канселу также проявляют «Арсенал», «Челси», «Бавария» и клубы Саудовской Аравии. Впрочем, переговоры с этими клубами были прерваны из-за позиции игрока – Жоау хочет играть только за «Барселону».

В ближайшее время «Барса» будет продолжать переговоры с «Манчестер Сити» по 29-летнему Канселу. На столе лежат разные варианты, в том числе вариант с продлением аренды и включением в неё опции обязательного выкупа.