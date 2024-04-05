Гвардиола объяснил результативность Фодена

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, связана ли результативность Фила Фодена с тем, что он стал чаще действовать в центре.

«Фоден способен играть на самых разных позициях, я говорил это много раз. Но если вы хотите забивать голы, вам нужно действовать близко к штрафной площади. Поэтому, когда он играет больше к центу атаки, он забивает больше голов. Всё просто», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции в пятницу.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Команды сыграют в субботу, 6 апреля.