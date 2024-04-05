Почеттино: Не буду лицемерить и целовать эмблему «Челси»

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на критику со стороны болельщиков.

«Это нормально. Я работал в другом клубе АПЛ, и мне нужно убеждать. Я понимаю, что рисковал своей репутацией, когда пришёл сюда и возглавил молодую команду. Мы знали, что перед нами стоит серьёзная задача – построить команду.

С самого начала я сказал, что не буду целовать эмблему «Челси», чтобы завоевать расположение фанатов. Я хочу, чтобы команда выигрывала и верила в себя. Я здесь не для того, чтобы лицемерить и говорить, что я люблю фанатов. Я знаю, что для построения отношений нужно время», - сказал Почеттино журналистам на пресс-конференции.