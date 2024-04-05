Гвардиола высказался о жёстком календаре «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о напряжённом календаре матчей.

«Мы к этому привыкли, так было много лет. Мы берём по одной игре и не сдаёмся. Мы привыкли играть каждые три дня, мы ведь не новички еврокубков. Футболисты по большей части справляются с этим. Они знают, что делать в таком графике.

Мы играем с «Кристал Пэлас» в субботу в 12:30 – отлично, у нас будет больше времени до игры против «Реала», чтобы восстановиться. Затем у нас игра в Кубке Англии в субботу – окей. Это несправедливо, но мы это сделаем», - сказал Гвардиола в ходе пятничной пресс-конференции.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на три очка.

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