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Гвардиола высказался о жёстком календаре «Манчестер Сити»

05 Апреля 2024 • 16:57 Комментировать (3)
Кристал Пэлас
...
Манчестер Сити
1 10.50 X 5.50 2 1.30
Через 20 ч. 22 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о напряжённом календаре матчей.

«Мы к этому привыкли, так было много лет. Мы берём по одной игре и не сдаёмся. Мы привыкли играть каждые три дня, мы ведь не новички еврокубков. Футболисты по большей части справляются с этим. Они знают, что делать в таком графике.

Мы играем с «Кристал Пэлас» в субботу в 12:30 – отлично, у нас будет больше времени до игры против «Реала», чтобы восстановиться. Затем у нас игра в Кубке Англии в субботу – окей. Это несправедливо, но мы это сделаем», - сказал Гвардиола в ходе пятничной пресс-конференции.  

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (3) Все комментарии
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andi
05 Апреля 2024 в 17:19
''Мы это сделаем '' - не говори гоп пока не ........
GlorReala
05 Апреля 2024 в 17:25
...пока не прозвучал финальный свисток..))
Bartimeus
05 Апреля 2024 в 17:45
"Мы это сделаем", то есть сыграем. О результатах вообще речи нет.
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