Гвардиола оценил «Кристал Пэлас»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой против «Кристал Пэлас» сказал несколько слов о сопернике.

«Кристал Пэлас» всегда был сложным соперником. Оливер Гласнер проделывает действительно хорошую работу. Их качество налицо, у них хорошие футболисты и хорошая структура. У них сильная защита из пяти игроков, во главе которой стоит Андерсон. На «Селхерст Парк» всегда было тяжело играть – мы это знаем», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции в пятницу.

Матч чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» стартует 6 апреля в 14:30 по московскому времени.