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Тен Хаг высказался о мотивации Рэшфорда

05 Апреля 2024 • 16:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ливерпуль
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07.04 17:30

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форварде команды Маркусе Рэшфорде.

«В последнее время форма Рэшфорда улучшается. Думаю, у него есть большая мотивация – он хочет добиваться побед вместе с нами. Он хочет забивать голы, выигрывать трофеи и вносить свой вклад. У нас ещё есть шансы выиграть Кубок Англии. К тому же приближается Евро, поэтому я скажу, что мотивация Рэшфорда должна быть высокой», - сказал тен Хаг на пятничной пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 37 официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.

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