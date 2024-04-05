Тен Хаг высказался о мотивации Рэшфорда

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форварде команды Маркусе Рэшфорде.

«В последнее время форма Рэшфорда улучшается. Думаю, у него есть большая мотивация – он хочет добиваться побед вместе с нами. Он хочет забивать голы, выигрывать трофеи и вносить свой вклад. У нас ещё есть шансы выиграть Кубок Англии. К тому же приближается Евро, поэтому я скажу, что мотивация Рэшфорда должна быть высокой», - сказал тен Хаг на пятничной пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Маркус Рэшфорд провёл 37 официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.