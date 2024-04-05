Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может обыгрывать лучшие команды АПЛ и Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу уровня своей команды.

Напомним, что в четверг вечером «Манчестер Юнайтед» вёл в компенсированное время в гостях у «Челси», но умудрился проиграть со счётом 3:4.

«У нас есть качество, у нас есть отличные футболисты. Мы можем играть на очень высоких стандартах. Мы видели это в матчах против «Челси» и «Ливерпуля». Мы можем конкурировать с лучшими и можем побеждать лучшие команды в Премьер-лиге. А когда ты побеждаешь такие команды, это означает, что ты можешь побеждать во всей Европе.

Но нам нужно научиться побеждать, нужно научиться доводить дело до победы и набирать три очка. Мы должны сделать шаг вперёд в этом плане – нужно принимать правильные решения и индивидуально, и как команда», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.